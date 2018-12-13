Животным из пермского зоопарка нужны шубы и дубленки

13 Дек. 16:17 2018-12-13T16:26:14+03:00

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С необычной просьбой к пермякам обратились работники зоопарка. Они предлагают нам разобрать чуланы, шкафы, кладовки и избавиться от старых вещей.

- Если у вас есть ненужные вещи, которые точно не пригодятся, приносите их нам, - говорят сотрудники зоопарка. - Мы с удовольствием их примем. Смастерим отличные игрушки для животных, - Сделаете для нас доброе дело и у себя в шкафу порядок наведете.

Можно принести любые изделия из натурального меха или кожи: шубы, полушубки, дублёнки, пальто, куртки, шапки, платья, юбки, кардиганы, жилеты, перчатки, палантины, шарфы, горжетки, муфты.

По всем вопросам обращаться к ведущему зоологу отдела хищных и приматов Локтеевой Татьяне Фирсовне по телефону 8(919)467-84-25.

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