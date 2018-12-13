Пермякам простят пени за тепло и горячую воду

13 Дек. 15:02 2018-12-13T15:10:38+03:00

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«В Новый год - без долгов!», акцию под таким названием каждый год проводит сетевая компания. Пермякам предлагают заплатить накопившиеся долги за горячую воду и тепло, а в качестве подарка тепловики спишут пени. Также нужно будет внести аванс за декабрь. Акция продлиться до 31 декабря.

Участниками акции могут стать потребители Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в Перми и Краснокамске, АО «Березниковская сетевая компания» в Березниках, ООО «Инвестспецпром» в Чайковском, оплачивающие услуги теплоснабжения по квитанциям, выставленным ОАО «КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт».

Узнать подробности можно по телефонам Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в Перми: +7 (342) 243-67-20, +7 (342) 243-68-38.

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