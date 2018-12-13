2018-12-13T14:25:42+03:00
Общество

Жительница Перми, укравшая у пенсионеров 19 миллионов рублей, задержана в Молдавии

Мошенницу доставили на родину
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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46-летняя жительница Перми, похитившая у пенсионеров 19 миллионов рублей, доставлена сегодня из Молдавии на родину. Мошенницу разыскали сотрудники Интерпола.

По данным следствия, пермячка организовала преступную группу, которая действовала в краевой столице с 2011 по 2013 годы. Банда похитила у пенсионеров деньги на сумму более 19 миллионов рублей, сообщили в краевой полиции.

В 2013 году после задержания участников преступной группы женщина скрылась от следствия. Она была объявлена в федеральный розыск.

Сотрудники Интерпола установили, что пермячка проживает в столице Молдавии Кишиневе. Она прибыла в страну по поддельным документам.

В августе этого года ее задержали молдавские полицейские. По просьбе Генпрокуратуры России они передали женщину представителям ФСИН России и Интерпола. которые и доставили беглянку в Пермь.

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