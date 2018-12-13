2018-12-13T14:52:25+03:00
Недвижимость

В центре Перми без отопления остался крупный микрорайон

Детей из детских садов и гимназии попросили забрать пораньше
Анна Маркова
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Тепло в батареи обещают подать вечером.Тепло в батареи обещают подать вечером.Фото: архив "КП"
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С восьми утра жители микрорайона Островский остались без отопления и горячей воды. Приводя детей в детские сады, воспитатели просили забрать детей пораньше. Объявлений на подъездах, предупреждающих об отключении, не было. Жители заволновались, надолго ли это?

Оказывается, на 13 декабря Пермская сетевая компания запланировала ремонт на тепловых сетях, работы планируют завершить к 20.00 этого дня. В список отключения попали 51 жилой дом, три детских сада и гимназия.

Без отопления и горячей воды:

Рабоче-Крестьянская, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32.

Островского, 64, 64а, 70, 72, 76а, 82.

Фонтанная,1, 1а/1, 1а/2, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14.

Чернышевского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10.

Революции, 2, 4, 6, 8, 8/2, 3/4а, 3/4б, 3, 3/1, 5, 3/6, 3/5, 3/2.

Народовольческая, 37.

Серединная,19а.

Веселая,1.

Детские сады: Островского,72а, Фонтанная, 9а, Революции, 3а.

Гимназия № 33, Островского,68.

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