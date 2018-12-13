2018-12-13T13:06:57+03:00
Происшествия

В Прикамье водителя, сбившего 13-летнюю девочку на «зебре», будут судить

Школьница с переломами была госпитализирована в больницу
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В конце мая текущего года 58-летний водитель автомобиля «Мицубиси Паджеро» сбил в Краснокамске 13-летнюю девочку. Авария произошла на улице Энтуазистов. Водитель иномарки двигался в направлении улицы Звездная. Напротив дома №5 он наехал на тринадцатилетнюю школьницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочку после аварии увезли в больницу. У нее оказался перелом правой большеберцовой кости. Водителя задержали и доставили в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело, которое сейчас окончено. Дело передано в суд, сообщили в краевой полиции.

Тем временем, в Прикамье лоб в лоб столкнулись иномарка и «Газель», два человека погибли. Кроме того, пострадали пассажиры «Рено Сандеро» и микроавтобуса. Страшная авария произошла накануне, 12 декабря, в Гремячинском районе. 34-летний пермяк ехал на своей машине «Рено Сандеро» по трассе Кунгур-Соликамск. По предварительным данным, на 157 километре автодороги он выехал на встречку, по которой двигался микроавтобус «Газель».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом
Новый железнодорожный вокзал в Перми включили в инвестпрограмму компании «РЖД»
Как в прздники будут работать больницы? В Прикамье экстренные службы начали переходить в режим «предновогодней» готовности
«Угрожал взорвать дом». В Перми будут судить телефонного террориста
Пермские застройщики использовали деньги дольщиков, а строительство не завершили
В школе Соликамска за прокат лыж с учеников брали по 30 рублей
В Прикамье 10 дней разыскивают пропавшего пенсионера
Учительницу, пострадавшую при нападении на пермскую школу №127, включили в число 100 выдающихся людей года
Олимпийский чемпион Никита Крюков сравнил пермский лыжный спринт со стартом в Милане
Пермский риелтор переписывал квартиры клиентов на себя и продавал их
В Перми прокуратура проведет «прямую линию» для предпринимателей
В Прикамье злостная алиментщица пряталась под диваном, скрываясь от судебных приставов
«Он ко мне приставал». Пермячка заплатит 100 тысяч рублей за ложный донос на полицейского
В Прикамье на пожаре погибли двое мужчин
Житель Перми отсудил у интернет-магазина деньги за iPhone X
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому