В Прикамье водителя, сбившего 13-летнюю девочку на «зебре», будут судить

13 Дек. 13:06 2018-12-13T13:06:57+03:00

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В конце мая текущего года 58-летний водитель автомобиля «Мицубиси Паджеро» сбил в Краснокамске 13-летнюю девочку. Авария произошла на улице Энтуазистов. Водитель иномарки двигался в направлении улицы Звездная. Напротив дома №5 он наехал на тринадцатилетнюю школьницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочку после аварии увезли в больницу. У нее оказался перелом правой большеберцовой кости. Водителя задержали и доставили в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело, которое сейчас окончено. Дело передано в суд, сообщили в краевой полиции.

Тем временем, в Прикамье лоб в лоб столкнулись иномарка и «Газель», два человека погибли. Кроме того, пострадали пассажиры «Рено Сандеро» и микроавтобуса. Страшная авария произошла накануне, 12 декабря, в Гремячинском районе. 34-летний пермяк ехал на своей машине «Рено Сандеро» по трассе Кунгур-Соликамск. По предварительным данным, на 157 километре автодороги он выехал на встречку, по которой двигался микроавтобус «Газель».