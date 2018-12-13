2018-12-13T11:53:04+03:00
Общество

В Прикамье произошел сбой в электронной системе

Врачи не могли получить доступ к данным пациентов
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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- Меня записали на прием к терапевту в поликлинике на Малой Ямской, - рассказал «Комсомолке» житель Перми. - Прихожу туда, а мне говорят: «Вас нет в базе». Хорошо, что у меня на руках бумажное направление было из кабинета доврачебного приема. Так что меня врач все-таки приняла.

Как оказалось, в среду, 12 декабря, перестала работать электронная система, содержащая данные пациентов. Причем, не только в этой, отдельно взятой поликлинике, а во всех лечебных учреждениях Пермского края.

- На серверном оборудовании произошел сбой в базе данных, в результате чего работа была временно приостановлена, - прокомментировали ситуацию в министерстве здравоохранения Пермского края. - На данный момент работоспособность системы восстановлена, данные не потеряны. Проводятся системные доработки для предотвращения таких ситуаций в будущем.

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