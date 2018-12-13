2018-12-13T10:35:33+03:00
Происшествия

«Пациентов эвакуируют»: на стене детской больницы в Перми обнаружили трещину

Также в здании затоплен подвал
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: яндексФото: яндекс
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Утром в четверг, 13 декабря, произошла авария в здании городской детской клинической больницы №3, расположенной в Перми по адресу: ул. Ленина, 13. На место выехали все оперативные службы.

- По предварительной информации, в больнице произошла авария на водоводе, затоплен подвал, в стене здания трещина. Часть пациентов выписывается, остальные будут эвакуироваться. Пострадавших нет, на месте дежурит бригада скорой медицинской помощи, - сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

Как сообщили в МЧС, трещина в подвале была обнаружена не на несущей стене.

- Угрозы обрушения нет. Сейчас идет обследование, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Соликамске завершено строительство детской поликлиники. Новое медицинское учреждение сможет принимать до 200 пациентов в день. В ближайшее время объект будет введен в эксплуатацию и начнет принимать пациентов. Пока же Госстройнадзор проводит итоговую проверку безопасности здания.

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