2018-12-13T09:58:46+03:00
Звезды

Пермская актриса Катерина Шпица влезла в чемодан вместе с котом

Таким образом она решила проверить обновку
Константин КЯКИНЕН
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фото: Instagramфото: Instagram
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Известная пермская актриса Катерина Шпица решила проверить новый чемодан. Для этого кинозвезда залезла туда вместе с котом своей подруги.

- Сегодня у меня сломался чемодан: с корнем вырвалось колесо, - подписала снимок Катерина Шпица. - Мы с котаном моей подруги тестируем новый. Это все атрибуты очень простого счастья!

Также Катерина Шпица сообщила, что средства на операцию Влада Важенина, который заболел раком, собраны.

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«Великан и Дюймовочка». Пользователи соцсети поражены фотографией, на которой Катерина Шпица стоит с баскетболистом. Актриса и Александр Башминов встретились на фестивале «Лампа».

- Это не я такая маленькая, это Саша такой высокий, - пишет Катерина. – Туфли сняты для чистоты эксперимента. P.S. В детстве я играла в баскетбол. Была мячиком (подробности).

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