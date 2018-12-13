«Воровал металл и строил водопровод сыну». В Пермском крае осудят директор коммунальной службы

13 Дек. 09:41 2018-12-13T09:41:51+03:00

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В Суксуне будут судить 65-летнего директора коммунальной службы. Он совершил ряд преступлений, среди которых мошенничество, присвоение имущества муниципального предприятия и злоупотребление должностными полномочиями.

По версии следствия, с 2011 по 2016 год директор коммунальной службы присвоил имущество муниципалитета. Среди похищенного - автомобильные запчасти, набор инструментов, листы рифленого металла, две аккумуляторные батареи на общую сумму порядка 56 тысяч рублей.

В 2017 году директор дал указание своим сотрудникам провести работы по прокладке и монтажу водопровода для сына. Тем самым, он причинил ущерб предприятию на сумму более 130 тысяч рублей.

Кроме того, в сентябре 2017 года руководитель заключил фиктивный договор с организацией на проведение технических работ, похитив таким образом 30 тысяч рублей.

Следователями собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину директора коммунального хозяйства.