2018-12-13T07:47:01+03:00
Происшествия

В Прикамье лоб в лоб столкнулись иномарка и «Газель», два человека погибли

Кроме того, пострадали пассажиры «Рено Сандеро» и микроавтобуса
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МВД России по Пермскому краюфото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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Страшная авария произошла накануне, 12 декабря, в Гремячинском районе. 34-летний пермяк ехал на своей машине «Рено Сандеро» по трассе Кунгур-Соликамск. По предварительным данным, на 157 километре автодороги он выехал на встречку, по которой двигался микроавтобус «Газель». 39-летний водитель автомобиля ГАЗ-3221 не успел предотвратить аварию. Машины столкнулись лоб в лоб. В результате оба автомобиля загорелись.

- В ДТП погибли оба водителя, - рассказали в пресс-службе краевого МВД. - 20-летний пассажир иномарки и 29-летний пассажир микроавтобуса получили серьезные повреждения головы, тела и ног. Они доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее мы писали, что 11 декабря в Новых Лядах произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. По предварительной информации, в ДТП пострадали два человека - 36-летний водитель Chevrolet Lacetti, а также 46-летняя пассажирка пикапа.

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