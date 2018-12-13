2018-12-13T07:14:09+03:00
Общество

Пермский Центр реабилитации инвалидов оштрафовали на 180 тысяч рублей за полив цветов из водоема

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков считает, что наказание слишком суровое
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Директор АНО «Центр реабилитации инвалидов» Андрей Дерюшев обратился к Уполномоченному по правам человека в Пермском крае за помощью. Реабилитационный центр был оштрафован на 180 тысяч рублей. Наказанию центр подвергся за забор воды из реки Мулянка для полива цветников в зоне отдыха пляжа, полив водяной горки, а также разовый въезд на территорию пляжа кареты скорой помощи.

- Я полагаю, это несоразмерно ущербу экологии данного природного объекта, который якобы был нанесен, - заявил Павел Миков.

Напомним, именно эту организацию краевой омбудсмен отметил благодарственным письмом на своей ежегодной церемонии награждения знаками и благодарностями. Павел Миков высоко оценил вклад Андрея Дерюшева в создание пляжа для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

- Привлечение к административной ответственности и назначение наказания фактически приведет к невозможности осуществления организацией своей деятельности, - полагает омбудсмен. – Наличие задолженности не позволит ей претендовать на получение грантов на реализацию действующих и новых социальных проектов. Усилия множества людей и денежные средства, потраченные на проект «Пляж для всех», окажутся бесполезными.

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