2018-12-13T06:50:03+03:00
Звезды

Добрянка и Оханск станут центрами культуры Пермского края в 2019 году

Также «культурной столицей» края станет Посадское сельское поселение
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Константин КЯКИНЕН
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В Прикамье подведены итоги программы «Пермский край – территория культуры». Первое место среди городов с населением свыше 20 тысяч человек занял проект «Добрянка – столица доброты». В Добрянке появится новый музейный сквер, будет благоустроена набережная, а в самом городе появятся забавные объекты – «добрячки». В новом формате пройдут фестиваль сладостей и международный кукольный карнавал.

Среди территорий с населением от 8 до 20 тысяч человек победителем стал проект «Оханск – родина слонов и не только…». Благодаря истории с трогонтериевым слоном, раскопки которого происходят на территории Оханского района, о городе узнали далеко за пределами Пермского края. В 2019 году в Оханске будет разработана новая концепция краеведческого музея, пройдут яркие фестивали, посвященные истории и современности города, выставки, серия событий «Общественные выходные».

Также центром культуры Пермского края в 2019 году станет Посадское сельское поселение Кишертского района. Проект «Дыхание Посадских гор» раскроет территорию для туристов, позволит обустроить стоянки по маршрутам сплавов. Также в Посаде пройдет фестиваль «Дыхание ветра», а на вершинах Посадских гор появятся необычные движущиеся арт-объекты.

Напомним, конкурс «Пермский край – территория культуры» реализуется в Пермском крае с 2007 года. Ежегодно его лауреатами становятся три муниципалитета Прикамья, которые получают гранты на воплощение программ комплексного социально-культурного развития.

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