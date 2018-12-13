2018-12-13T06:33:28+03:00
Общество

«Не прекращали поиски всю ночь». Охотников, обнаруживших пропавших мальчиков, наградили в следственном комитете

25 ноября два мальчика ушли в лес в Пермском районе и заблудились
Константин КЯКИНЕН
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фото: СУ СКР России по Пермскому краюфото: СУ СКР России по Пермскому краю
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12 декабря начальник СУ СКР России по Пермскому краю Сергей Сарапульцев вручил благодарственные письма и подарочные сертификаты охотникам Геннадию Александровичу и Геннадию Ивановичу Шадриным за оказание помощи в поиске пропавших без вести граждан.

Утром 25 ноября в Пермском районе потерялись два мальчика. Они ушли в лес в районе деревни Дикая Гарь и заблудились. третьеклассник Олег и семиклассник Руслан - забрели в лес искать убежавшую таксу и заблудились. В -7 градусов мальчики почти сутки бродили по лесу, а когда проголодались - ели снег и грызли палки.

На поиски школьников 10 и 13 лет отправились работники правоохранительных органов, волонтеры, спасатели и местные охотники. Детей искали всю ночь с помощью тепловизоров, квадрокоптеров и световой башни. Лес прочесывали на снегоходах и автомобилях высокой проходимости.

В три часа утра жители деревни Чуваки Геннадий Александрович и Геннадий Иванович Шадрин, которые, несмотря на холод и темное время суток, не прекращали поиски детей в лесу, обнаружили их живыми.

Региональное следственное управление СК России еще раз благодарит граждан, принимающих участие в розыске пропавших без вести за активную гражданскую позицию, участие, всемерную поддержку и содействие в деятельности правоохранительных ведомств.

Напомним, что ранее охотников наградили педикюрными наборами. Эта новость вызвала широкий резонанс и возмущение в обществе.

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