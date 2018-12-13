2018-12-13T06:04:52+03:00
Общество

В Перми хозяйка приюта обобрала пенсионеров на 7 млн рублей

Большинство из пострадавших - инвалиды
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми Индустриальный районный суд вынес приговор владелице частного приюта «Добрые руки».

Судом установлено, что с июня 2016 года до конца февраля 2018 года пансионат оказывал медицинские услуги престарелым и маломобильным гражданам. Однако медицинский персонал учреждения не обладал достаточной квалификацией, помещения не отвечали санитарно-эпидемиологическим нормам. При этом, большинство постояльцев были инвалидами и не могли самостоятельно передвигаться.

Также отмечается, что для всех клиентов готовились одинаковые блюда, без учета состояния здоровья и способности к самостоятельному приему пищи. Также в гостинице содержались пациенты, которым требовалась квалифицированная медицинская помощь.

В прокуратуре отметили, что жизнь и здоровье престарелых клиентов пансионата подвергались опасности. Здание не было оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, комплектом огнетушителей и спецсредств, отсутствовали схемы эвакуации. Кроме того, ширина лестничных маршей и высота ступеней не соответствовала нормативам.

- Через «Добрые руки» прошло более 60 человек, с которых за оказание пансионатом небезопасных услуг было получено более 7 млн. рублей, - отметили в краевой прокуратуре.

Владелица приюта уже была ранее судима. Судом она признана виновной за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, и незаконное осуществление деятельности с извлечением дохода более 7 млн. рублей. Суд приговорил хозяйку приюта к 1 году 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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