2018-12-13T05:51:22+03:00
Общество

В Соликамске построили детскую поликлинику на 200 мест

Госстройнадзор проводит итоговую проверку
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Соликамске завершено строительство детской поликлиники. Новое медицинское учреждение сможет принимать до 200 пациентов в день. В ближайшее время объект будет введен в эксплуатацию и начнет принимать пациентов. Пока же Госстройнадзор проводит итоговую проверку безопасности здания.

- В ближайшие два месяца учреждение получит лицензию и начнет принимать маленьких пациентов, – пояснил министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин. - Новое здание адаптировано под новые требования к медицинским учреждениям

Отметим, что в Соликамске функционируют две детских поликлиники. Одна из них, на ул. Калийная, 134, располагается в жилом доме 1969 года постройки и рассчитана на 68 посещений в смену. Однако по факту она принимает до 180 детей за смену. Другая поликлиника – на ул. Северной, 43, рассчитана на 70 посещений, в то время как принимает порядка 200 детей в сутки.

Таким образом, новая поликлиника существенно разгрузит оба учреждения в городе и даст возможность маленьким пациентам беспрепятственно получать медицинскую помощь.

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