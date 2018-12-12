2018-12-12T18:29:33+03:00
Общество

В Прикамье 20-летнего пассажира хотели оштрафовать за курение на перроне, а осудили на 1,5 года за хранение пороха

В его сумке нашли пластиковую бутылку с взрывчатым веществом
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Курение на вокзале может закончиться чем угодно.Курение на вокзале может закончиться чем угодно.
Изменить размер текста:

В конце августа на перроне станции Кизел прогуливался молодой парень, не выпуская изо рта сигарету. Он забыл, что на вокзалах курить нельзя.

Заметив курящего, сотрудники патрульно-постовой службы линейного пункта полиции направились к нему и предложили пройти в комнату транспортной полиции, чтобы составить протокол и оштрафовать за курение в неположенном месте. Во время составления протокола полицейские заметили, что курильщик нервничает. И решили заодно досмотреть его вещи.

- При досмотре в его рюкзаке они нашли пластиковую бутылку, внутри которой было сыпучее вещество, - сообщили в линейном отделе управления МВД на транспорте по Пермскому краю. - По результатам экспертизы было установлено, что в бутылке был порох. Его вес составил 308 граммов. Задержанный объяснил, что он зарабатывает на жизнь подработками по строительству у частных лиц, а также сбором и сдачей в приемные пункты металлолома. И что порох он якобы нашел в одном из заброшенных домов во время поисков металла.

20-летнего кизеловца судили по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ. Суд приговорил его к ограничению свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

Начальник отделения дознания Пермского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Павел Чадов пояснил, что 20-летний мужчина проживает в городе Кизел, на жизнь зарабатывал подработками по строительству у частных лиц, а также сбором и сдачей в приемные пункты металлолома. Порох нашел в одном из заброшенных зданий города, во время поисков металла.

По окончании расследования возбужденное уголовное дело было направлено в мировой суд Кизеловского района Пермского края, который в настоящее время постановил в отношении мужчины обвинительный приговор. Осужденному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье разыскивают 36-летненго пермяка
Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом
Новый железнодорожный вокзал в Перми включили в инвестпрограмму компании «РЖД»
Как в прздники будут работать больницы? В Прикамье экстренные службы начали переходить в режим «предновогодней» готовности
«Угрожал взорвать дом». В Перми будут судить телефонного террориста
Пермские застройщики использовали деньги дольщиков, а строительство не завершили
В школе Соликамска за прокат лыж с учеников брали по 30 рублей
В Прикамье 10 дней разыскивают пропавшего пенсионера
Учительницу, пострадавшую при нападении на пермскую школу №127, включили в число 100 выдающихся людей года
Олимпийский чемпион Никита Крюков сравнил пермский лыжный спринт со стартом в Милане
Пермский риелтор переписывал квартиры клиентов на себя и продавал их
В Перми прокуратура проведет «прямую линию» для предпринимателей
В Прикамье злостная алиментщица пряталась под диваном, скрываясь от судебных приставов
«Он ко мне приставал». Пермячка заплатит 100 тысяч рублей за ложный донос на полицейского
В Прикамье на пожаре погибли двое мужчин
Житель Перми отсудил у интернет-магазина деньги за iPhone X
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому