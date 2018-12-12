В Прикамье 20-летнего пассажира хотели оштрафовать за курение на перроне, а осудили на 1,5 года за хранение пороха

12 Дек. 18:29 2018-12-12T18:29:33+03:00

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В конце августа на перроне станции Кизел прогуливался молодой парень, не выпуская изо рта сигарету. Он забыл, что на вокзалах курить нельзя.

Заметив курящего, сотрудники патрульно-постовой службы линейного пункта полиции направились к нему и предложили пройти в комнату транспортной полиции, чтобы составить протокол и оштрафовать за курение в неположенном месте. Во время составления протокола полицейские заметили, что курильщик нервничает. И решили заодно досмотреть его вещи.

- При досмотре в его рюкзаке они нашли пластиковую бутылку, внутри которой было сыпучее вещество, - сообщили в линейном отделе управления МВД на транспорте по Пермскому краю. - По результатам экспертизы было установлено, что в бутылке был порох. Его вес составил 308 граммов. Задержанный объяснил, что он зарабатывает на жизнь подработками по строительству у частных лиц, а также сбором и сдачей в приемные пункты металлолома. И что порох он якобы нашел в одном из заброшенных домов во время поисков металла.

20-летнего кизеловца судили по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ. Суд приговорил его к ограничению свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

Начальник отделения дознания Пермского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Павел Чадов пояснил, что 20-летний мужчина проживает в городе Кизел, на жизнь зарабатывал подработками по строительству у частных лиц, а также сбором и сдачей в приемные пункты металлолома. Порох нашел в одном из заброшенных зданий города, во время поисков металла.

По окончании расследования возбужденное уголовное дело было направлено в мировой суд Кизеловского района Пермского края, который в настоящее время постановил в отношении мужчины обвинительный приговор. Осужденному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.