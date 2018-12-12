«Я боялась, что меня отругают за опоздание!» В Прикамье нашли пропавшую 11-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 17:22 2018-12-12T17:22:19+03:00

Она не вернулась домой после школы и ночь провела на автобусной остановке

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Всю ночь и все утро в Очере искали пропавшую школьницу. Ее опекунша пришла во вторник вечером в полицию и сообщила, что девочка не вернулась после школы домой.

- На поиски ребенка отправились сотрудники следственного отдела, внутренних дел, Росгвардии, МЧС, были привлечены волонтеры, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Из Перми прибыли следователи-криминалисты отдела криминалистики следственного управления.

В конце концов, около трех часов дня 11-летнюю девочку обнаружили на автобусной остановке на улице Полевая.

- Она рассказала, что после занятий в школе встретила подружку и находилась у нее, - сообщили следователи. - Вечером, уйдя из гостей, она побоялась идти домой, так как думала, что ее накажут за позднее возвращение.

В следственном управлении отметили, что девочку осмотрели врачи скорой помощи.

- Каких-либо противоправных действий в отношении ребенка за время ее отсутствия дома совершено не было, - сообщили они. - Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. После этого будет принято процессуальное решение.