2018-12-12T17:22:19+03:00
Происшествия

«Я боялась, что меня отругают за опоздание!» В Прикамье нашли пропавшую 11-летнюю девочку

Она не вернулась домой после школы и ночь провела на автобусной остановке
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Пропавшую школьницу искали всю ночь полиция, следователи и волонтеры.Пропавшую школьницу искали всю ночь полиция, следователи и волонтеры.
Изменить размер текста:

Всю ночь и все утро в Очере искали пропавшую школьницу. Ее опекунша пришла во вторник вечером в полицию и сообщила, что девочка не вернулась после школы домой.

- На поиски ребенка отправились сотрудники следственного отдела, внутренних дел, Росгвардии, МЧС, были привлечены волонтеры, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Из Перми прибыли следователи-криминалисты отдела криминалистики следственного управления.

В конце концов, около трех часов дня 11-летнюю девочку обнаружили на автобусной остановке на улице Полевая.

- Она рассказала, что после занятий в школе встретила подружку и находилась у нее, - сообщили следователи. - Вечером, уйдя из гостей, она побоялась идти домой, так как думала, что ее накажут за позднее возвращение.

В следственном управлении отметили, что девочку осмотрели врачи скорой помощи.

- Каких-либо противоправных действий в отношении ребенка за время ее отсутствия дома совершено не было, - сообщили они. - Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. После этого будет принято процессуальное решение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом
Новый железнодорожный вокзал в Перми включили в инвестпрограмму компании «РЖД»
Как в прздники будут работать больницы? В Прикамье экстренные службы начали переходить в режим «предновогодней» готовности
«Угрожал взорвать дом». В Перми будут судить телефонного террориста
Пермские застройщики использовали деньги дольщиков, а строительство не завершили
В школе Соликамска за прокат лыж с учеников брали по 30 рублей
В Прикамье 10 дней разыскивают пропавшего пенсионера
Учительницу, пострадавшую при нападении на пермскую школу №127, включили в число 100 выдающихся людей года
Олимпийский чемпион Никита Крюков сравнил пермский лыжный спринт со стартом в Милане
Пермский риелтор переписывал квартиры клиентов на себя и продавал их
В Перми прокуратура проведет «прямую линию» для предпринимателей
В Прикамье злостная алиментщица пряталась под диваном, скрываясь от судебных приставов
«Он ко мне приставал». Пермячка заплатит 100 тысяч рублей за ложный донос на полицейского
В Прикамье на пожаре погибли двое мужчин
Житель Перми отсудил у интернет-магазина деньги за iPhone X
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому