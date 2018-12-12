2018-12-12T17:01:42+03:00
Общество

Мастер-классы и распродажа одежды. 16 декабря в Перми пройдет благотворительный «Снежный базар»

А еще гости смогут бесплатно посмотреть фестивальный фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни»
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Евгения ГУСЕВА
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В воскресенье, 16 декабря, в Перми пройдет благотворительный «Снежный базар». Все собранные на мероприятии средства пойдут на помощь семьям, которые оказались в беде.

Что будет на фестивале? Мастер-классы, распродажа брендовой одежды, handmade-базар, фуд-зона, бесплатная лотерея, живая музыка. А в 12-00 и в 15-00 гости «Снежного базара» смогут бесплатно посмотреть фестивальный фильм пермского режиссера Ирины Журавлевой «Медведи Камчатки. Начало жизни». Также за благотворительный взнос в 100 рублей можно послушать семинар «Вселенная внутри» и записаться на мастер-класс от стилиста.

- На мероприятии будет организована новогодняя фотозона для всех желающих, - сообщают организаторы фестиваля. - Фотографы сделают волшебные снимки всей вашей семьи, а за благотворительный взнос в размере 300 рублей вы получите профессиональную индивидуальную фотосессию (7 фотографий, 1 обработанная).

Фестиваль пройдет в культурном пространстве «Часовой завод» с 12-00 до 20-00.

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