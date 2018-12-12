2018-12-12T18:15:45+03:00
Общество

Внимание! Пермяков попросили подключиться к поискам опасного преступника

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой просят помочь расклеить ориентировки на него
Андрей МАТЛИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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- Он совершил насильственные преступления в отношении женщин, - сообщили в пермском поисковом отряде имени Ирины Бухановой.

Волонтеры попросили пермяков подключиться к поискам опасного преступника.

- Требуется расклейка ориентировок, размещение в магазинах, в общественном транспорте, хостелах и других общественных местах, распространение по группам в социальных сетях, - сообщили в поисковом отряде. - Просьба отписываться, где разместили информацию.

На сайте поискового отряда размещена и сама ориентировка.

В ней говорится о том, что Управлением уголовного розыска Пермского края по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивается особо опасный преступник Синцов (Малков) Андриян Геннадьевич, 1974 года рождения.

Сообщаются его приметы: лицо европейского типа, на вид 45-50 лет, рост 180-185 сантиметров, атлетического телосложения, волосы светло-русые, стрижка «полубокс». Предпочитает одежду спортивного типа – трико, куртки, кроссовки.

Информацию о разыскиваемом просят сообщить в ближайшее подразделение полиции или по телефонам: 241-36-40 и 02.

Ранее информация о розыске Андрияна Малкова (Синцова) была размещена в социальных сетях.

«Будьте осторожны, не геройствуйте, он владеет единоборствами. Увидите, звоните в полицию!, - сообщили в группе «Все Березники». - В краевом следственном комитете нам подтвердили, что ориентировка на мужчину существует, но там ничего не говорится о том, что он совершил тяжкое преступление. 11 июля мужчина пропал в Перми в Мотовилихинском районе. Местонахождение Андрияна Малкова неизвестно».

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