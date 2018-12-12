Внимание! Пермяков попросили подключиться к поискам опасного преступника
- Он совершил насильственные преступления в отношении женщин, - сообщили в пермском поисковом отряде имени Ирины Бухановой.
Волонтеры попросили пермяков подключиться к поискам опасного преступника.
- Требуется расклейка ориентировок, размещение в магазинах, в общественном транспорте, хостелах и других общественных местах, распространение по группам в социальных сетях, - сообщили в поисковом отряде. - Просьба отписываться, где разместили информацию.
На сайте поискового отряда размещена и сама ориентировка.
В ней говорится о том, что Управлением уголовного розыска Пермского края по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивается особо опасный преступник Синцов (Малков) Андриян Геннадьевич, 1974 года рождения.
Сообщаются его приметы: лицо европейского типа, на вид 45-50 лет, рост 180-185 сантиметров, атлетического телосложения, волосы светло-русые, стрижка «полубокс». Предпочитает одежду спортивного типа – трико, куртки, кроссовки.
Информацию о разыскиваемом просят сообщить в ближайшее подразделение полиции или по телефонам: 241-36-40 и 02.
Ранее информация о розыске Андрияна Малкова (Синцова) была размещена в социальных сетях.
«Будьте осторожны, не геройствуйте, он владеет единоборствами. Увидите, звоните в полицию!, - сообщили в группе «Все Березники». - В краевом следственном комитете нам подтвердили, что ориентировка на мужчину существует, но там ничего не говорится о том, что он совершил тяжкое преступление. 11 июля мужчина пропал в Перми в Мотовилихинском районе. Местонахождение Андрияна Малкова неизвестно».
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