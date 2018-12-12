«Уехал от жены на дачу». На пожаре погиб 55-летний мужчина
Около восьми вечера 11 декабря пожарные выехали на вызов в садовое товарищество «Южный» в Бершетском сельском поселении Пермского района. Там горел одноэтажный дачный домик.
Пламя полностью уничтожило строение. На месте расположения печи в стене наблюдались сквозные прогары.
Огнеборцы обнаружили на кухне внутри дома 55-летнего хозяина дачи. Жена рассказала, что накануне супруг уехал на дачу, а она осталась в Перми.
- Предварительная причина пожара – неправильное устройство или неисправность дымохода, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - Отопление в дачном доме печное, печь металлическая. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. На пожар выезжали 13 человек личного состава, 5 единиц техники. Проверка по факту пожара продолжается.