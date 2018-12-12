Кулон, календарь и брошюра: подарки, которые ждут читателя в выпуске «КП» от 14 декабря

СЕГОДНЯ 15:16 2018-12-12T15:16:30+03:00

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В эту пятницу, 14 декабря, в газете "Комсомольская правда" вы найдете для себя много полезного и интересного:

- Уникальное повторное издание брошюры "Как нам обустроить Росиию" писателя Солженицына

- Календарь на 2019 год от нашего партнера "Сбербанка"

- Купон на бесплатный кулон от ювелирной сети Sunlight

Спрашивайте газету в киосках города, супермаркетах "Семья". Приятного чтения!