Кулон, календарь и брошюра: подарки, которые ждут читателя в выпуске «КП» от 14 декабря
Спрашивайте газету в киосках города!
Фото из архива "КП"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В эту пятницу, 14 декабря, в газете "Комсомольская правда" вы найдете для себя много полезного и интересного:
- Уникальное повторное издание брошюры "Как нам обустроить Росиию" писателя Солженицына
- Календарь на 2019 год от нашего партнера "Сбербанка"
- Купон на бесплатный кулон от ювелирной сети Sunlight
Спрашивайте газету в киосках города, супермаркетах "Семья". Приятного чтения!