В Прикамье разыскивают мужчину, который мог совершить преступление

12 Дек. 14:06 2018-12-12T14:06:07+03:00

Последний раз его видели 1 июля в Мотовилихинском районе Перми

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В социальных сетях была размещена информация о розыске Андрияна Малкова (Синцова).

«Будьте осторожны, не геройствуйте, он владеет единоборствами. Увидите, звоните в полицию!», сообщили в группе «Все Березники». На вид мужчине 40-50 лет, рост 180-185 см, крепкого телосложения, одежда спортивная. Волосы светлые

В краевом следственном комитете нам подтвердили, что ориентировка на мужчину существует, но там ничего не говорится о том, что он совершил тяжкое преступление.

!1 июля мужчина пропал в Перми в Мотовилихинском районе. Местонахождение Андрияна Малкова неизвестно».

В Березниковском МО МВД России отказались от комментариев.

Ранее мы писали, что в Прикамье женщина сняла со счета своей полной тезки 4 млн рублей. В банке произошел сбой. Жительница Кизела летом 2016 года обнаружила на своем счету 4 млн рублей. Она сильно удивилась и обрадовалась. Не сообщив никому, она обналичила всю сумму и потратила на личные нужды.