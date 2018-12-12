2018-12-12T13:09:40+03:00
Происшествия

В Перми организатору наркомагазина грозит до 20 лет колонии

Уголовное дело поступило в Ленинский суд краевой столицы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора интернет-магазина по продаже наркотиков. Уроженец Республики Башкортостан торговал наркотиками с октября 2017 года по май 2018 года. Тогда он был задержан на месте получения очередной партии наркотических средств.

Во время обыска у него было изъято более 4 кг наркотиков натурального и синтетического происхождения. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов конфисковали с Биткоин-кошелька обвиняемого около 1 млн. рублей.

- Уголовное дело с обвинительным заключением направлены для рассмотрения в Ленинский районный суд Перми, - сообщили в краевой прокуратуре. - Обвиняемому грозит наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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