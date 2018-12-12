2018-12-12T12:51:50+03:00
Общество

Пермским школьникам разрешили красить волосы в розовый цвет и делать пирсинг

Власти составили «методичку» о дресс-коде учащихся
Елена КОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Департамент образования Перми подготовил «методичку» о регулировании локальным нормативным актом школ требований к внешнему виду учащихся.

- Требования к внешнему виду могут носить только рекомендательный характер, - сообщили в департаменте образования. - Например, «При выборе макияжа рекомендуется использовать дневной, легкий, макияж естественных тонов». Также были составлены формулировки, которые нельзя включать в локальные нормативные акты образовательных учреждений «Запрещается окрашивание волос в яркие, неестественные цвета, экстравагантные стрижки и прически», «Запрещено ношение пирсинга» и так далее.

Напомним, власти Перми решили разработать методические рекомендации после нашумевшей истории с десятиклассницей Зиной Агишевой, которую отстранили от занятий из-за розового цвета волос. В итоге суд оштрафовал гимназию на 50 тысяч рублей, а ее директора - на 30 тысяч за незаконное отстранение ученицы от занятий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье разыскивают 36-летненго пермяка
Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом
Новый железнодорожный вокзал в Перми включили в инвестпрограмму компании «РЖД»
Как в прздники будут работать больницы? В Прикамье экстренные службы начали переходить в режим «предновогодней» готовности
«Угрожал взорвать дом». В Перми будут судить телефонного террориста
Пермские застройщики использовали деньги дольщиков, а строительство не завершили
В школе Соликамска за прокат лыж с учеников брали по 30 рублей
В Прикамье 10 дней разыскивают пропавшего пенсионера
Учительницу, пострадавшую при нападении на пермскую школу №127, включили в число 100 выдающихся людей года
Олимпийский чемпион Никита Крюков сравнил пермский лыжный спринт со стартом в Милане
Пермский риелтор переписывал квартиры клиентов на себя и продавал их
В Перми прокуратура проведет «прямую линию» для предпринимателей
В Прикамье злостная алиментщица пряталась под диваном, скрываясь от судебных приставов
«Он ко мне приставал». Пермячка заплатит 100 тысяч рублей за ложный донос на полицейского
В Прикамье на пожаре погибли двое мужчин
Житель Перми отсудил у интернет-магазина деньги за iPhone X
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому