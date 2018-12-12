Пермским школьникам разрешили красить волосы в розовый цвет и делать пирсинг

СЕГОДНЯ 12:51 2018-12-12T12:51:50+03:00

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Департамент образования Перми подготовил «методичку» о регулировании локальным нормативным актом школ требований к внешнему виду учащихся.

- Требования к внешнему виду могут носить только рекомендательный характер, - сообщили в департаменте образования. - Например, «При выборе макияжа рекомендуется использовать дневной, легкий, макияж естественных тонов». Также были составлены формулировки, которые нельзя включать в локальные нормативные акты образовательных учреждений «Запрещается окрашивание волос в яркие, неестественные цвета, экстравагантные стрижки и прически», «Запрещено ношение пирсинга» и так далее.

Напомним, власти Перми решили разработать методические рекомендации после нашумевшей истории с десятиклассницей Зиной Агишевой, которую отстранили от занятий из-за розового цвета волос. В итоге суд оштрафовал гимназию на 50 тысяч рублей, а ее директора - на 30 тысяч за незаконное отстранение ученицы от занятий.