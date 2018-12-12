Призовой фонд лыжного спринта «Елки. Пермский период» составит 265 тысяч рублей

12 Дек. 09:50 2018-12-12T09:50:11+03:00

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Пермский городской спринт «Елки. Пермский период» пройдет в несколько этапов.

15 декабря на лыжной базе «Прикамье» (улица Агрономическая, 23) состоятся отборочные этапы. 18 декабря на эспланаде в квартале у монумента «Героям фронта и тыла» на трассу выйдут финалисты, чтобы определить лидеров среди любителей здорового образа жизни.

По итогам всех этапов будут определены победители и призеры среди мужчин и женщин, юношей и девушек в пяти возрастных группах. Приз за первое место составит 10 тысяч рублей, за второе – 7 тысяч рублей, за третье – 5 тысяч рублей. Лучшей команде выдадут 20 тысяч рублей за первое место, 15 тысяч рублей – за второе и 10 тысяч рублей – за третье.

Напомним, что любители лыжного спорта должны будут преодолеть 1 600 метров. Каждому участнику выдадут стартовый пакет, в который войдут номер с электронным чипом, светящийся браслет и теплые наушники с символикой события. На финише спортсмены получат фирменные медали. Кроме того, среди всех участников пройдет лотерея: случайным образом будут выбраны победители в каждой возрастной категории, которые получат ценные подарки от спонсоров.

Регистрация открыта на портале https://russiarunning.com/event/Kamasprint2018.