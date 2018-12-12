2018-12-12T15:17:17+03:00
Общество

Фильм пермского режиссера впечатлил Владимира Путина

Документальная картина «Медведи Камчатки. Начало жизни» признана лучшим медиапроектом 2018 года
Константин КЯКИНЕН
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В Кремле вручали премии Русского географического общества. Были отмечены лучшие проекты в области экологии, образования, географии, медиа и интернет-логистики. Фильм пермского режиссера Ирины Журавлевой «Медведи Камчатки. Начало жизни» признан лглавным медиапроектом 2018 года.

Документальная картина впечатлила Владимир Путина, который присутствовал на торжественной церемонии. Президент России поделился впечатлениями о посещении Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике в 2010 году.

- Я был в этих местах, смотрел: здесь медведи, там медведи, - отметил Владимир Путин. - А ребята жили там семь месяцев рядом с ними. Это очень интересно, захватывающе и очень полезно. Работа позволяет нам понять, кто мы такие, откуда и куда мы идем. Это позволяет нам быть крепче изнутри.

Для получения премии на главную сцену Кремлевского дворца вышли главный оператор киноленты Дмитрий Шпиленок, руководитель студии LESFILM, режиссер и продюсер картины Ирина Журавлёва и режиссер Владислав Гришин. Вручал награду генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

- Я должен сказать, что это действительно очень талантливая картина, - заявил кинорежиссер. - Надо иметь огромное терпение, огромное мужество и умение, чтобы в течение семи месяцев наблюдать за этим замечательным хищником, который нам очень близок, это наш образ. Это необыкновенная картина, спасибо вам, ребята.

Следует отметить, что широкий прокат документального фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни» завершился в ноябре, но в Перми ленту можно увидеть 16 декабря в 12:00 и 15:00 на благотворительном «Снежном базаре» по ул. Чернышевского, 28. Вход свободный. Кроме того, жители Усолья увидят фильм 22 декабря в историко-архитектурном музее «Палаты Строгановых».

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