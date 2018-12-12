2018-12-12T08:55:41+03:00
Общество

«Пиццу заказывали?» В Прикамье пристав притворился разносчиком еды, чтобы встретиться с алиментщицей

Дверь открыл друг женщины, а сама должница пряталась на балконе
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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На какие только уловки не приходится идти судебным приставам, чтобы встретиться с должниками. В Краснокамске женщина уклонялась от алиментов. Вместо того, чтобы помогать своему ребенку, она пряталась от судебных приставов.

Инспектор выяснил, где скрывается горе-мать. Он притворился разносчиком пиццы и позвонил в дверь. Дверь открыл друг алиментщицы. Он заявил, что не заказывал еду на дом. Тогда пристав предъявил удостоверение и поинтересовался, где находится должница. Мужчина сказал, что не знаком с ней. Пристав заявил, что не сомневается в этом, но ему нужно проверить квартиру, чтобы ему не попало от начальства.

- Заглянув на балкон, инспектор увидел дрожащую от холода даму в домашнем халате, - сообщили в службе судебных приставов. - Теперь уже и сожителю незачем было притворяться, он впустил замерзшую женщину домой и съязвил, что ее пицца доставлена.

Судебный пристав предложил должнице одеться и проследовать в отдел, где ее ждали дознаватели. Постановление о привлечении горе-матери к уголовной ответственности направлено на рассмотрение в суд.

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