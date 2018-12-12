2018-12-12T08:34:18+03:00
Происшествия

В Прикамье молодой парень жестоко избивал дедушку, вымогая деньги

Внук предстанет перед судом
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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23-летний житель Ординского района приехал в гости к своему дедушке, который живет в Уинском районе. Он был сильно пьян и попросил пустить его переночевать. 76-летний пожилой мужчина, увидев в каком состоянии находится его внук, попросил его уйти.

Молодой человек разозлился и стал избивать дедушку, требуя 500 рублей. Пенсионер отказался давать деньги мужчине. Тогда внук стал избивать дедушку, нанося многочисленные удары руками и ногами по лицу, голове и телу. После этого он сказал, чтобы пожилой мужчина приготовил 2 тысячи рублей к его следующему приходу и ушел.

Пожилой мужчина обратился в полицию. Было заведено уголовное дело. 23-летнему извергу предъявлено обвинение в вымогательстве, совершенном с применением насилия. Дело передано в суд, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

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