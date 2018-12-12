2018-12-12T07:40:24+03:00
Происшествия

В Перми в ДТП пострадала 43-летняя женщина

С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга она доставлена в больницу
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МВД России по Пермскому краюфото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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11 декабря в девять утра в Перми на улице Героев Хасана произошла авария. «Лада-Гранта» ехала в направлении Бродовского тракта.

В районе дома №105 по улице Героев Хасана 32-летний водитель отечественного автомобиля из поселка Юго-Камский при повороте налево не уступил дорогу «Шкоде Фабиа». Произошло столкновение.

43-летняя пассажирка «Лады» получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Она госпитализирована в больницу. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Ранее мы писали, что в полицию Березников обратился 44-летний водитель такси. Он сообщил, что припарковал свой автомобиль «Рено Логан» у дома по ул. Тельмана. Когда он вернулся, машины не было.

Стражи порядка приступили к поиску автомобиля. Машину сотрудники ГИБДД остановили на автодороге Березники-Усолье. За рулем находился 30-летний мужчина. По внешним признакам установлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

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