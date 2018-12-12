2018-12-12T06:59:09+03:00
Общество

В Прикамье женщина сняла со счета своей полной тезки 4 млн рублей

В банке произошел сбой
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Жительница Кизела летом 2016 года обнаружила на своем счету 4 млн рублей. Она сильно удивилась и обрадовалась. Не сообщив никому, она обналичила всю сумму и потратила на личные нужды.

Как выяснилось, в одном из крупных российских банков при переходе на автоматизированную систему расчетов произошел сбой. На счет жительнице Кизела поступили средства ее полной тезки, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Но неожиданный «выигрыш» не принес счастья обладательнице миллионного состояния. В отношении нее было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил любительницу легкой наживы к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года 6 месяцев. Кроме того, с нее была взыскана сумма ущерба в полном объеме.

Тем временем, в Пермском крае осудили бывшего чиновника, который "нарисовал" в документах 690 тысяч рублей.

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