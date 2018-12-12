2018-12-12T06:40:58+03:00
Общество

Пермские власти закупят 85 новых автобусов

На пополнение автопарка потратят порядка 885 млн рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми в декабре будет объявлен аукцион на покупку 85 автобусов. Депутаты городской думы согласовали выделение порядка 885 млн рублей на покупку 65 дизельных машин и 20 газомоторных.

Автобусы закупят в рамках новой транспортной модели, которая сейчас разрабатывается пермскими властями совместно с народными избранниками. Реализация проекта предусмотрена на 2018-2023 годы. Главная задача - обновить парк и отрегулировать городские маршруты.

- Сейчас в центре – избыток маршрутов, а пассажиры отдаленных районов вынуждены ехать в переполненных условиях, - отметил заместитель главы города Анатолий Дашкевич.

Кроме того, предполагается построить новые трамвайные линии и отремонтировать существующие, обустроить остановки и построить транспортно-пересадочные узлы.

- Главными целями изменения сети станут повышение скорости передвижения пассажиров, а также расширение зон транспортного обслуживания, в том числе включение в сеть новых районов и участков, - сообщили в мэрии.

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