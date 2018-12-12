В Прикамье осудят дебошира, который унизил полицейского

СЕГОДНЯ 06:28 2018-12-12T06:28:22+03:00

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В Чернушке возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего молодого человека за оскорбление представителя власти.

В ноябре этого года жильцы одного из домов Чернушки вызвали полицию. Они просили стражей порядка утихомирить молодого человека, который не давал им спать. Прибывший на место участковый потребовал от мужчины прекратить шуметь. Но молодой человек, который ранее был неоднократно судим, не успокоился. Более того, он стал оскорблять полицейского в присутствии жильцов подъезда. Мужчина разразился грубой нецензурной бранью. которую участковый не стал терпеть. Молодого человека забрали в дежурную часть и возбудили в отношении него уголовное дело.

Сейчас ведется сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.