«Заберем ненужные вещи». В Перми стартовал «Просто-проект»

12 Дек. 06:18 2018-12-12T06:42:43+03:00

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Пермяки Александр Нечаев и Екатерина Максимова организовали «Просто-проект» - бесплатный сервис по сбору и вывозу ненужных вещей. Часть вещи они раздают нуждающимся, остальные продают в магазине «Бал-ка». 75% прибыли волонтеры также отдают на благотворительность.

«Хотите избавиться от лишних вещей - одежды, обуви, книг, игрушек, посуды, неисправной техники, свяжитесь с нами, - обращаются к пермякам волонтеры. - Мы приедем в удобное для Вас время и вывезем все бесплатно.

В магазине «Бал-ка» пермяки могут приобрести различные товары по низким ценам - от 10 до 500 рублей. Часть вещей можно забрать бесплатно. Он расположен по адресу: ул. Пушкина, 110 (вход с задней стороны здания). Магазин работает ежедневно с 12.00 до 17.00

Ранее мы писали, что на вокзале Пермь-2 Свердловской железной дороги появилась игровая площадка для маленьких пассажиров. Она начнет работу с 12 декабря – юные граждане смогут комфортно проводить время в ожидании поезда.