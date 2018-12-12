2018-12-12T06:04:39+03:00
Происшествия

В Прикамье 27-летний насильник надругался над маленькой девочкой

Он отравится в колонию на 17 лет
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Чусовом завершен суд над 27-летним насильником. Он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Суд установил, что 26 июля этого года на берегу реки нетрезвый мужчина надругался над девочкой, которой не исполнилось 14 лет. Насильнику вынесен приговор - 17 лет лишения свободы. Отбывать наказание житель Чусового будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что в Березниках пьяный мужчина угнал такси и поехал в Усолье. В полицию Березников обратился 44-летний водитель такси. Он сообщил, что припарковал свой автомобиль «Рено Логан» у дома по ул. Тельмана. Когда он вернулся, машины не было. Угонщика остановили на трассе.

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