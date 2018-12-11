В Пермском крае осудили бывшего чиновника, который "нарисовал" в документах 690 тысяч рублей
В Пермском крае осудили бывшего чиновника, которого признали виновным в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело возбудил и расследовал следственный отдел по городу Добрянка следственного управления СКР по Пермскому краю.
Как сообщили в ведомстве, четыре года назад 55-летний обвиняемый занимал должность заместителя главы Добрянского городского поселения.
- Достоверно зная, что работы по муниципальному контракту по разработке проектной документации коммерческой организацией не выполнены, он внес в официальные документы заведомо ложные сведения о выполнении работ Обществом по контракту на сумму более 690 тысяч рублей, - пояснили следователи.
При этом данные работы до сих пор не выполнены.
По данному делу было допрошено более тридцати свидетелей, исследован большой объем финансовой документации.
Приговор суда - четыре года ограничения свободы