В Пермском крае осудили бывшего чиновника, который "нарисовал" в документах 690 тысяч рублей

11 Дек. 20:33 2018-12-11T20:33:08+03:00

Преступление было совершено еще четыре года назад Фото: архив "КП"

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В Пермском крае осудили бывшего чиновника, которого признали виновным в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело возбудил и расследовал следственный отдел по городу Добрянка следственного управления СКР по Пермскому краю.

Как сообщили в ведомстве, четыре года назад 55-летний обвиняемый занимал должность заместителя главы Добрянского городского поселения.

- Достоверно зная, что работы по муниципальному контракту по разработке проектной документации коммерческой организацией не выполнены, он внес в официальные документы заведомо ложные сведения о выполнении работ Обществом по контракту на сумму более 690 тысяч рублей, - пояснили следователи.

При этом данные работы до сих пор не выполнены.

По данному делу было допрошено более тридцати свидетелей, исследован большой объем финансовой документации.

Приговор суда - четыре года ограничения свободы