В Березниках на стройке упал кран

СЕГОДНЯ 17:11 2018-12-11T17:21:27+03:00

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Пользователи соцсетей рассказали, что во вторник, 11 декабря, на стройке в Березниках упал кран.

- Это случилось в микрорайоне Усольский, - пишут в соцсетях. - Кран пытался перенести плиты, и упал под тяжестью. Его подняли за 30 минут. Все живы.

Ранее мы рассказывали о том, что в Добрянке башенный кран рухнул на припаркованные машины. Он был не эксплуатируемый. Пострадавших в происшествии не было. Кран раздавил четыре припаркованных транспортных средства. В комментариях в соцсетях писали, что рядом с местом, где рухнул кран, стоял небольшой магазинчик. Как сообщила пресс-служба Добрянского районного суда, электромонтера, ответственного за строительство, будут судить. Он нарушил правила безопасности при ведении строительных работ. Механические повреждения получили автомобили, находящиеся на придомовой территории. Законным владельцам причинен крупный ущерб на сумму 508 778 рублей.