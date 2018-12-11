Пермяку не хватило места в самолете «Аэрофлота», и он опоздал на корпоратив

СЕГОДНЯ 16:47 2018-12-11T16:47:50+03:00

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В августе житель Перми решил слетать в Москву. У них была традиция: с друзьями и коллегами они собирались на ежегодный корпоратив.

В этом году он также заранее купил билет на авиарейс «Аэрофлота» до столицы нашей Родины. И 10 августа отправился в пермский аэропорт, рассчитывая в 12.35 быть уже в Москве.

Но когда в аэропорту он подошел к регистрационной стойке,- его отказались регистрировать на рейс. Как объяснили несостоявшемуся пассажиру – на авиарейс было продано больше билетов, чем имелось мест в самолете. Пермяку предложили вылететь более поздним рейсом, в 19 часов. В итоге он опоздал на корпоратив.

- Целью поездки в Москву пермяка являлось участие в ежегодном корпоративном мероприятии, которое должно было состояться 10 августа с 16 до 21 часа, - сообщили в Мотовилихинском районном суде Перми. – Он приобрел билет в авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Пермь-Москва на 10 августа на рейс SU1201 с прибытием в Москву 12.35. Однако авиакомпания отказала ему в регистрации на этот рейс, поскольку билетов было продано больше, чем имелось мест в самолете. Ему предложили вылететь рейсом в 19 часов. Но более поздний вылет исключал возможность присутствия на корпоративе.

В итоге пермяк потребовал от авиакомпании компенсации морального ущерба. Но сделать это удалось только через суд.

- Суд определил к взысканию в пользу пермяка компенсацию морального вреда в размере 7 тысяч рублей, - сообщили в районном суде. - Решение вступило в законную силу.