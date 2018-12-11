2018-12-11T14:52:04+03:00
Общество

«Идет охота на волков». В Прикамье уничтожили стаю хищников

Были добыты 3 матерых волка и 5 молодых
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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9 декабря в окрестностях деревни Андреевка Оханского района директор охотничьего хозяйства «Оханск-охота» обнаружил волчьи следы. Опытные охотники пошли по следам. Стая покинула территорию охотничьего хозяйства «Оханск-охота» и углубилась на территорию «Казанского» хозяйства в сторону деревни Батайиха. Стаю волков огородили флажками, для того не дать им уйти.

В понедельник, 10 декабря, объединенными усилиями егерей и охотников двух хозяйств стая, которая представляла реальную угрозу домашним животным и людям, была уничтожена. Добыто 3 матерых волка и 5 молодых.

Ранее мы писали, что в Пермском крае охотник убил своего приятеля. У погибшего осталась беременная девушка и двое детей. Подсудимый вину в причинении смерти по неосторожности признал полностью. Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год десять месяцев с удержанием в доход государства 10 % заработной платы. Также гражданский иск отца погибшего удовлетворен частично в сумме 750 000 рублей в возмещение морального вреда.

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