2018-12-11T14:17:47+03:00
Происшествия

В Прикамье сохранится сильная изморозь на проводах

ГУ МЧС по Пермскому краю рекомендует жителям региона беречь тепло в домах
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Главное управление МЧС вновь предупреждает жителей Прикамья о сильной изморози. По прогнозу Пермского гидрометцентра, с 12 по 14 декабря местами по северу и востоку региона сохраняется сильная изморозь на проводах – 35 мм и более.

Уходя из дома, выключайте электроприборы, - напоминают жителям Прикамья в ведомстве. - Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями. Берегите тепло в ваших домах! Для обогрева помещений используйте исправные электроприборы, которые отключайте при уходе.

Ранее мы писали, об отключениях воды в Перми 12 и 14 декабря. Без воды останутся дома в двух районах краевого центра. 12 декабря плановые ремонтные работы будут вестись на улице Хвойной в Кировском районе. Кроме того, 14 декабря с 10 утра до 18.30 специалисты «НОВОГОРа» будут работать на сетях на ул. Олега Кошевого в Индустриальном районе Перми.

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