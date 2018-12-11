В Березниках пьяный мужчина угнал такси и поехал в Усолье

СЕГОДНЯ 13:56 2018-12-11T13:56:18+03:00

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В полицию Березников обратился 44-летний водитель такси. Он сообщил, что припарковал свой автомобиль «Рено Логан» у дома по ул. Тельмана. Когда он вернулся, машины не было.

Стражи порядка приступили к поиску автомобиля. Машину сотрудники ГИБДД остановили на автодороге Березники-Усолье. За рулем находился 30-летний мужчина. По внешним признакам установлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

По факту неправомерного завладения автомобилем было возбуждено уголовное дело. Транспортное средство возвращено законному владельцу, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Сотрудники полиции проводят необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Тем временем, полиция начала проверку после драки на «Супердискотеке 90-х» в Перми. Организаторы концерта принесли гостям свои извинения, но отметили, что с их стороны продажи алкоголя не было. Но опубликованным в соцсетях видео с дракой заинтересовалась полиция.