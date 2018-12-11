2018-12-11T13:29:43+03:00
Спорт

В Перми создана волейбольная команда «Кама»

Она пришла на смену клубу «Прикамье»
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Перми создана новая волейбольная команда «Кама». Она укомплектована по принципу футбольной «Звезды» - сугубо из местных воспитанников. Больше половины игроков - волейболисты младше 23 лет. Пермская команда дебютирует в чемпионате России I Лиги – открытом чемпионате Приволжского федерального округа по волейболу.

Тренировать новую команду станут Андрей Букатов и Константин Тронин. Капитаном избран Роман Буланов. Руководитель команды - президент федерации волейбола Пермского края Юрий Ёлохов.

«Кама» приступила к тренировкам 1 октября. В ходе подготовки пермские волейболисты провели несколько товарищеских игр в Набережных Челнах.

- С 1 января 2019 года «Кама» войдет в состав Центра спортивной подготовки Пермского края и будет финансироваться из бюджета региона, - сообщил министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов. Команда готовится к первому официальному матчу. Задача – по итогам сезона выйти в Высшую лигу Б. Также с 1 января будет открыто отделение волейбола в Академии игровых видов спорта Пермского края.

Первый официальный матч в чемпионате России «Кама» проведет 22 декабря в Набережных Челнах. Домашний тур пермской команды состоится 6-7 апреля 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье разыскивают 36-летненго пермяка
Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом
Новый железнодорожный вокзал в Перми включили в инвестпрограмму компании «РЖД»
Как в прздники будут работать больницы? В Прикамье экстренные службы начали переходить в режим «предновогодней» готовности
«Угрожал взорвать дом». В Перми будут судить телефонного террориста
Пермские застройщики использовали деньги дольщиков, а строительство не завершили
В школе Соликамска за прокат лыж с учеников брали по 30 рублей
В Прикамье 10 дней разыскивают пропавшего пенсионера
Учительницу, пострадавшую при нападении на пермскую школу №127, включили в число 100 выдающихся людей года
Олимпийский чемпион Никита Крюков сравнил пермский лыжный спринт со стартом в Милане
Пермский риелтор переписывал квартиры клиентов на себя и продавал их
В Перми прокуратура проведет «прямую линию» для предпринимателей
В Прикамье злостная алиментщица пряталась под диваном, скрываясь от судебных приставов
«Он ко мне приставал». Пермячка заплатит 100 тысяч рублей за ложный донос на полицейского
В Прикамье на пожаре погибли двое мужчин
Житель Перми отсудил у интернет-магазина деньги за iPhone X
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому