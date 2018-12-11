В Перми создана волейбольная команда «Кама»

11 Дек. 13:29 2018-12-11T13:29:43+03:00

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В Перми создана новая волейбольная команда «Кама». Она укомплектована по принципу футбольной «Звезды» - сугубо из местных воспитанников. Больше половины игроков - волейболисты младше 23 лет. Пермская команда дебютирует в чемпионате России I Лиги – открытом чемпионате Приволжского федерального округа по волейболу.

Тренировать новую команду станут Андрей Букатов и Константин Тронин. Капитаном избран Роман Буланов. Руководитель команды - президент федерации волейбола Пермского края Юрий Ёлохов.

«Кама» приступила к тренировкам 1 октября. В ходе подготовки пермские волейболисты провели несколько товарищеских игр в Набережных Челнах.

- С 1 января 2019 года «Кама» войдет в состав Центра спортивной подготовки Пермского края и будет финансироваться из бюджета региона, - сообщил министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов. Команда готовится к первому официальному матчу. Задача – по итогам сезона выйти в Высшую лигу Б. Также с 1 января будет открыто отделение волейбола в Академии игровых видов спорта Пермского края.

Первый официальный матч в чемпионате России «Кама» проведет 22 декабря в Набережных Челнах. Домашний тур пермской команды состоится 6-7 апреля 2019 года.