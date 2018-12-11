2018-12-11T12:09:31+03:00
Происшествия

Полиция начала проверку после драки на «Супердискотеке 90-х» в Перми

Кроме этого, на мероприятии была давка
Елена КОНОВА
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Скриншот с видео ведущего Стаса ТороповаСкриншот с видео ведущего Стаса Торопова
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Полиция проверит информацию о том, что на «Супердискотеке 90-х» была драка.

Напомним, 8 декабря в УДС «Молот» прошла «Супердискотека 90-х». Многие посетители мероприятия оставили возмущенные отзывы.

- В коридоре, ведущем в фан-зону, началась ужасная давка, которая длилась около получаса, - рассказала пермячка Анастасия. - Когда мы прошли первый проход, там началась драка между мужиками. Я очень испугалась, быстрее оттуда ушла. Позже мы пришли с мужем в бар за кофе, нам сказали: «Очень оригинальный у вас заказ» - на концерте присутствовало множество пьяных людей. Муж до сих пор разоряется, что мы 4 тысячи за два билета отдали.

Между тем, организаторы концерта принесли гостям свои извинения, но отметили, что с их стороны продажи алкоголя не было. Но опубликованным в соцсетях видео с дракой заинтересовалась полиция.

- Мы проведем проверку, но никаких обращений после «Супердискотеки» в полицию не поступало, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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