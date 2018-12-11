2018-12-11T10:57:38+03:00
Происшествия

В Прикамье пожарные спасли пьяного 40-летнего мужчину

Он уснул с сигаретой на диване
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Соликамске в ночь на 11 декабря произошел пожар на первом этаже пятиэтажки на ул. Металлургов. Пожарные получил сигнал о пожаре в 3.40. С помощью лестницы они проникли в горящую квартиру через окно. Там на диване они обнаружили спящего 40-летнего мужчину. Они вывели и передали его врачам скорой медицинской помощи. С ожогом тела на площади 20% спасенный был госпитализирован.

Мужчина рассказал, что накануне он выпил и лег спать. Проснувшись ночью, он закурил лежа на диване и опять погрузился в сон. Больше он ничего не помнит. Очнулся уже тогда, когда пожарные выводили его на улицу. Площадь пожара составила 2 квадратных метра, сгорел диван в комнате.

Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении спасенного мужчины в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы писали, что 60-летний мужчина сгорел в частном доме. Пожар возник из-за неосторожности при курении.

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