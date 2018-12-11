2018-12-11T09:42:47+03:00
Общество

В Березниках католический храм обезопасили от террористов

Приход «Мария - Царица Мира» не был оборудован системой оповещения
Константин КЯКИНЕН
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В Березниках прокуратура провела проверку местной католической религиозной организации прихода «Мария – Царица Мира» римско-католической церкви. Специалисты ведомства обратили внимание, что местный храм не был защищен от террористов. В церковь ходит множество прихожан, но в здании отсутствует система оповещения, которая информирует об угрозе совершения теракта. Кроме того, здание не охранялось, записи с камер видеонаблюдения не хранились. Также отсутствовал паспорт безопасности места, согласованный с МЧС и ФСБ.

Суд потребовал от религиозной организации оснастить церковь системой оповещения.

- Сотрудники ФССП прибыли в храм и проверили исполнение решения суда, - сообщили в службе судебных приставов. - Приход «Мария – Царица Мира» оборудован рупорами, установлен трансекционный усилитель. Система оповещения находится в рабочем состоянии, в чем приставы убедились лично.

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