2018-12-11T09:45:14+03:00
Происшествия

В Перми девятилетняя девочка попала под колеса машины, перебегая дорогу

Школьница получила черепно-мозговую травму и переломы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми 9-летняя девочка попала в ДТП. Она перебегала дорогу и очутилась под колесами. Дело происходило в субботу. В Орджоникидзевском районе автомобиль «Лада Ларгус» ехал со стороны улицы Цимлянская в направлении улицы Корсуньской в краевом центре. 38-летний водитель отечественной машины не успел затормозить перед выбежавшей на дорогу девочкой.

Школьница получила сочетанную травму и ссадину губы, ее госпитализировали в больницу. Оказалось, что девочка гуляла с братом без сопровождения взрослых. Причины ДТП выясняются.

Тем временем, в Куединском районе прошел суд над 27-летним жителем Чернушки. Осудили его за последствия аварии, случившейся в мае этого года. Вместе со своей женой, которая была за рулем «Лады Приоры», они ехали по поселку Куеда. Мужчина сидел на переднем пассажирском сидении и был пьян. В какой-то момент, он схватился за руль и резко повернул его в сторону, машину увело на встречную полосу, а затем на обочину, по которой шла 16-летняя девочка.

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