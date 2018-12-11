2018-12-11T07:45:14+03:00
Происшествия

В Прикамье сын ограбил престарелую мать

Когда полиция задержала воришку, он успел потратить часть денег
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Полиция Добрянки по горячим следам раскрыла грабеж. 79-летняя жительница дома по улице Победы пришла в дежурную часть и сообщила, что ее ограбил собственный сын. Утром он открыто взял у нее две с половиной тысячи рублей и ушел.

46-летний воришка задержан и водворен в изолятор временного содержания. Часть денег стражи порядка вернули пожилой женщине, остальные тот успел потратить. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, сообщили в краевой полиции.

Тем временем, в Пермском крае мужчина заплатит два миллиона рублей искалеченной в ДТП девочке. При этом в момент аварии он находился на пассажирском сидении. Вместе со своей женой, которая была за рулем «Лады Приоры», они ехали по поселку Куеда. Мужчина сидел на переднем пассажирском сидении и был пьян. В какой-то момент, он схватился за руль и резко повернул его в сторону, машину увело на встречную полосу, а затем на обочину, по которой шла 16-летняя девочка.

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