2018-12-11T07:09:20+03:00
Происшествия

Заместитель главы Добрянки осужден за служебный подлог

Чиновнику присудили четыре года ограничения свободы
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Добрянский районный суд вынес приговор бывшему заместителю главы города Добрянки. Чиновник признан виновным в злоупотреблении должностными обязанности и служебном подлоге, сообщили в пресс-службе суда.

В 2014 году заместитель главы Добрянки подписал документы о выполнении работ по проектированию дороги в микрорайоне Крутая Горка. Однако дорога к участкам для многодетных семей была не сделана, о чем чиновник знал. Тем не менее, чиновник свою подпись под документом поставил, причинив ущерб на сумму 690 тысяч рублей.

Добрянский уд приговорил его к 4 годам ограничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

Тем временем, в Перми вынесут приговор бывшему руководителю НПФ «Стратегия». По данным следствия, генеральный директор НПФ «Стратегия» Петр Пьянков присвоил и растратил принадлежащие Фонду активы - более 220 миллионов рублей, а также отмыл ценные бумаги на сумму более 150 миллионов рублей. Сам Павел Пьянков отрицает свою вину в растрате

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом
Новый железнодорожный вокзал в Перми включили в инвестпрограмму компании «РЖД»
Как в прздники будут работать больницы? В Прикамье экстренные службы начали переходить в режим «предновогодней» готовности
«Угрожал взорвать дом». В Перми будут судить телефонного террориста
Пермские застройщики использовали деньги дольщиков, а строительство не завершили
В школе Соликамска за прокат лыж с учеников брали по 30 рублей
В Прикамье 10 дней разыскивают пропавшего пенсионера
Учительницу, пострадавшую при нападении на пермскую школу №127, включили в число 100 выдающихся людей года
Олимпийский чемпион Никита Крюков сравнил пермский лыжный спринт со стартом в Милане
Пермский риелтор переписывал квартиры клиентов на себя и продавал их
В Перми прокуратура проведет «прямую линию» для предпринимателей
В Прикамье злостная алиментщица пряталась под диваном, скрываясь от судебных приставов
«Он ко мне приставал». Пермячка заплатит 100 тысяч рублей за ложный донос на полицейского
В Прикамье на пожаре погибли двое мужчин
Житель Перми отсудил у интернет-магазина деньги за iPhone X
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому