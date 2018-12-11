Заместитель главы Добрянки осужден за служебный подлог

СЕГОДНЯ 07:09 2018-12-11T07:09:20+03:00

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Добрянский районный суд вынес приговор бывшему заместителю главы города Добрянки. Чиновник признан виновным в злоупотреблении должностными обязанности и служебном подлоге, сообщили в пресс-службе суда.

В 2014 году заместитель главы Добрянки подписал документы о выполнении работ по проектированию дороги в микрорайоне Крутая Горка. Однако дорога к участкам для многодетных семей была не сделана, о чем чиновник знал. Тем не менее, чиновник свою подпись под документом поставил, причинив ущерб на сумму 690 тысяч рублей.

Добрянский уд приговорил его к 4 годам ограничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

Тем временем, в Перми вынесут приговор бывшему руководителю НПФ «Стратегия». По данным следствия, генеральный директор НПФ «Стратегия» Петр Пьянков присвоил и растратил принадлежащие Фонду активы - более 220 миллионов рублей, а также отмыл ценные бумаги на сумму более 150 миллионов рублей. Сам Павел Пьянков отрицает свою вину в растрате