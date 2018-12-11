Прикамский Роспотребнадзор предупреждает о росте заболеваемости пневмонией

11 Дек. 06:28 2018-12-11T06:28:46+03:00

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Краевой Роспотребнадзор контролирует рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и внебольничными пневмониями.

В Прикамье вирусы гриппа пока не обнаружены. У больных выявлены риновирусы и аденовирусы. Уровень заболеваемости ОРВИ соответствует эпидемическому порогу.

С другой стороны, в регионе отмечается сезонный подъем заболеваемости внебольничными пневмониями. Большая часть заболевших (59,4%) - дети до 14 лет. Среди заболевших - воспитанники детских садов и школ.

- По каждому случаю в образовательных организациях проводятся противоэпидемические мероприятия, - сообщили в ведомстве. - Организуется медицинское наблюдение за контактными лицами, проводится дезинфекция с ревизией вентиляционных систем, ограничивается проведение массовых мероприятий.

Роспотребнадзор предупреждает, что источником инфекции является больной человек или носитель возбудителя. Передается пневмония воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем. Поэтому важно при появлении симптомов респираторного заболевания не посещать организованные коллективы, не допускать самолечения, обращаться к врачу.

Также в ведомстве добавили, что за 11 месяцев этого года вакцинацию против пневмококковой инфекции в крае получили 42,6 тысяч человек. Против гемофильной инфекции, которая также вызывает пневмонию, привито 20 тысяч жителей края.