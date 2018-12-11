2018-12-11T06:28:46+03:00
Общество

Прикамский Роспотребнадзор предупреждает о росте заболеваемости пневмонией

При первых симптомах болезни необходимо немедленно обратиться к врачу
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Краевой Роспотребнадзор контролирует рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и внебольничными пневмониями.

В Прикамье вирусы гриппа пока не обнаружены. У больных выявлены риновирусы и аденовирусы. Уровень заболеваемости ОРВИ соответствует эпидемическому порогу.

С другой стороны, в регионе отмечается сезонный подъем заболеваемости внебольничными пневмониями. Большая часть заболевших (59,4%) - дети до 14 лет. Среди заболевших - воспитанники детских садов и школ.

- По каждому случаю в образовательных организациях проводятся противоэпидемические мероприятия, - сообщили в ведомстве. - Организуется медицинское наблюдение за контактными лицами, проводится дезинфекция с ревизией вентиляционных систем, ограничивается проведение массовых мероприятий.

Роспотребнадзор предупреждает, что источником инфекции является больной человек или носитель возбудителя. Передается пневмония воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем. Поэтому важно при появлении симптомов респираторного заболевания не посещать организованные коллективы, не допускать самолечения, обращаться к врачу.

Также в ведомстве добавили, что за 11 месяцев этого года вакцинацию против пневмококковой инфекции в крае получили 42,6 тысяч человек. Против гемофильной инфекции, которая также вызывает пневмонию, привито 20 тысяч жителей края.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье осужден инвалид, который продал ампулы с морфином
В Березниках католический храм обезопасили от террористов
В Перми девятилетняя девочка попала под колеса машины, перебегая дорогу
Житель Прикамья украл 400-килограммового быка и съел его с друзьями
В Прикамье сын ограбил престарелую мать
Заместитель главы Добрянки осужден за служебный подлог
В Перми со дна Мотовилихинского пруда уберут 40 тысяч кубометров ила
Проект строительства «Первого пермского микрорайона» будет готов через 7 месяцев
«Не помнит даже имени». Девушке, которая жила на теплотрассе в Кунгуре, окажут помощь
«Им может стать любой желающий!». В Перми директора зоопарка пообещали выбрать на конкурсе
Пермячка перевела себе четыре миллиона рублей со счета своей полной тезки
На Липовой горе в Перми нашли более 12 тонн мусора
В Перми в микрорайоне Вышка II в строящемся здании произошел пожар
Читатели «КП» выбрали народного героя Перми
В Пермском крае мужчина заплатит два миллиона рублей искалеченной в ДТП девочке
В Перми вынесут приговор бывшему руководителю НПФ «Стратегия»