2018-12-11T06:28:46+03:00
Общество

Прикамский Роспотребнадзор предупреждает о росте заболеваемости пневмонией

При первых симптомах болезни необходимо немедленно обратиться к врачу
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Краевой Роспотребнадзор контролирует рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и внебольничными пневмониями.

В Прикамье вирусы гриппа пока не обнаружены. У больных выявлены риновирусы и аденовирусы. Уровень заболеваемости ОРВИ соответствует эпидемическому порогу.

С другой стороны, в регионе отмечается сезонный подъем заболеваемости внебольничными пневмониями. Большая часть заболевших (59,4%) - дети до 14 лет. Среди заболевших - воспитанники детских садов и школ.

- По каждому случаю в образовательных организациях проводятся противоэпидемические мероприятия, - сообщили в ведомстве. - Организуется медицинское наблюдение за контактными лицами, проводится дезинфекция с ревизией вентиляционных систем, ограничивается проведение массовых мероприятий.

Роспотребнадзор предупреждает, что источником инфекции является больной человек или носитель возбудителя. Передается пневмония воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем. Поэтому важно при появлении симптомов респираторного заболевания не посещать организованные коллективы, не допускать самолечения, обращаться к врачу.

Также в ведомстве добавили, что за 11 месяцев этого года вакцинацию против пневмококковой инфекции в крае получили 42,6 тысяч человек. Против гемофильной инфекции, которая также вызывает пневмонию, привито 20 тысяч жителей края.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом
Новый железнодорожный вокзал в Перми включили в инвестпрограмму компании «РЖД»
Как в прздники будут работать больницы? В Прикамье экстренные службы начали переходить в режим «предновогодней» готовности
«Угрожал взорвать дом». В Перми будут судить телефонного террориста
Пермские застройщики использовали деньги дольщиков, а строительство не завершили
В школе Соликамска за прокат лыж с учеников брали по 30 рублей
В Прикамье 10 дней разыскивают пропавшего пенсионера
Учительницу, пострадавшую при нападении на пермскую школу №127, включили в число 100 выдающихся людей года
Олимпийский чемпион Никита Крюков сравнил пермский лыжный спринт со стартом в Милане
Пермский риелтор переписывал квартиры клиентов на себя и продавал их
В Перми прокуратура проведет «прямую линию» для предпринимателей
В Прикамье злостная алиментщица пряталась под диваном, скрываясь от судебных приставов
«Он ко мне приставал». Пермячка заплатит 100 тысяч рублей за ложный донос на полицейского
В Прикамье на пожаре погибли двое мужчин
Житель Перми отсудил у интернет-магазина деньги за iPhone X
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому