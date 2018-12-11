2018-12-11T07:35:10+03:00
Общество

В Перми со дна Мотовилихинского пруда уберут 40 тысяч кубометров ила

Чистка водоема уже началась
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Накануне в Перми начались работы по уборке Мотовилихинского пруда и притока реки Малая Мотовилиха. Кроме того, будет проведена уборка русла Большой Мотовилихи. Чистят водоемы специалисты ООО «Буматика». Предприятие заключило контракт с краевым министерством природных ресурсов. Договор рассчитан на два года.

- В первую очередь работы будут выполняться на ложе Мотовилихинского пруда, из которого извлекут более 40 тысяч кубометров ила, - сообщили в ведомстве.

Вдоль берега пруда расположены дома частного сектора, коттеджи, которые не имеют очистных сооружений, что активизирует отложения ила. В сентябре вода из Мотовилихинского пруда была спущена.

Деньги на очистку пруда и рек выделены из федерального бюджета. Всего порядка 13 миллионов рублей.Проект по очистке пруда предполагает также углубление русел рек Большая и Малая Мотовилиха, воды которых впадают в этот водоем.

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