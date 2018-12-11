В Перми со дна Мотовилихинского пруда уберут 40 тысяч кубометров ила
Накануне в Перми начались работы по уборке Мотовилихинского пруда и притока реки Малая Мотовилиха. Кроме того, будет проведена уборка русла Большой Мотовилихи. Чистят водоемы специалисты ООО «Буматика». Предприятие заключило контракт с краевым министерством природных ресурсов. Договор рассчитан на два года.
- В первую очередь работы будут выполняться на ложе Мотовилихинского пруда, из которого извлекут более 40 тысяч кубометров ила, - сообщили в ведомстве.
Вдоль берега пруда расположены дома частного сектора, коттеджи, которые не имеют очистных сооружений, что активизирует отложения ила. В сентябре вода из Мотовилихинского пруда была спущена.
Деньги на очистку пруда и рек выделены из федерального бюджета. Всего порядка 13 миллионов рублей.Проект по очистке пруда предполагает также углубление русел рек Большая и Малая Мотовилиха, воды которых впадают в этот водоем.