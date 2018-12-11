Проект строительства «Первого пермского микрорайона» будет готов через 7 месяцев

СЕГОДНЯ 05:59 2018-12-11T05:59:45+03:00

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«Первый пермский микрорайон», который начали вводить в строй в Лобаново еще в 2013 году, стал главным долгостроем. Первые новоселы должны были заехали в новые квартиры еще в 2015 году, но так и не дождались своей очереди. И вот дело начинает сдвигаться с мертвой точки.

ООО «Пермпромпроект» победил в конкурсе проектирования долгостроя. Договор с подрядной организацией заключило Пермское агентство ипотечного жилищного кредитования (ПАИЖК) Компания приступила к работам 6 декабря.

- Проектирование, а также экспертиза проекта будут пройдены в течение 7 месяцев, после чего начнется достройка, - сообщили в краевом Минстроем.

Напомним, что в Пермском крае за полтора года в эксплуатацию введено 9 долгостроев. В реестре проблемных домов остается еще 10.

5 долгостроев ведут сотрудничество с ПАИЖК. По трем из них ведутся работы. Так, например, на Челюскинцев, 23 уже началась достройка. Планируется, что она завершится летом 2019 года. В доме по ул.Толмачева, 15 завершилось проектирование. Дольщики еще двух объектов приняли решение о создании ЖСК. Одни из них, на Кедровой,18 уже зарегистрировали кооператив.